Jessica Mulroney, l'attache canadienne de Meghan Markle

Jessica Mulroney arrive à la cérémonie de mariage de Meghan Markle et du prince Harry, le 19 mai 2018 à Windsor, au Royaume-UniChris Jackson

Garde d'enfant, styliste, confidente, Jessica Mulroney est sur tous les fronts aux côtés de son amie Meghan Markle, surfant sur la vague de sa complicité avec la duchesse de Sussex sans en faire publicité.

Selon le Daily Mail, la Canadienne de 39 ans aurait assuré la garde d'Archie, le fils de Meghan et Harry, pendant que le couple se rendait en Angleterre pour annoncer sa décision de renoncer à ses obligations protocolaires.

Les deux femmes, proches en âge (Meghan a 38 ans), se sont connues en 2011, lors de l'installation de Meghan Markle à Toronto pour le tournage de la série "Suits", et se sont trouvé des passions communes: yoga, mode et voyages.

Avant qu'Harry et Meghan n'officialisent leur relation, Jessica Mulroney a posté plusieurs photos d'elle sur Instagram en compagnie de la comédienne américaine.

Loin de les éloigner, l'intégration de Meghan Markle à la famille royale semble les avoir rapprochées.

Experte en tenues et robes de mariage, elle aurait joué un rôle de premier plan dans la préparation des noces du couple, selon le magazine Vanity Fair, qui cite des sources anonymes.

Son implication serait allée bien au-delà des aspects vestimentaires, Meghan s'en remettant pour une foule de détails à celle qui conseilla, jadis, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, Sophie, sur sa garde-robe, ou la chanteuse Shania Twain.

Les observateurs se souviendront de sa robe bleu saphir qui a fait sensation à la cérémonie en la chapelle Saint-George, où elle était l'une des invités les mieux placés, directement dans le champ des caméras.

Toujours apprêtée, la diplômée de l'université anglophone de Montréal McGill affectionne les couleurs vives, les tenues près du corps et les ensembles tailleur pantalon.

Née Jessica Brownstein, la trentenaire aux longs cheveux bruns a co-fondé une association baptisée The Shoebox Project pour organiser le don de vêtements à des mères de famille modestes.

- "Un peu de vie privée" -

Depuis le mariage, cette mère de trois enfants est très demandée et intervient désormais régulièrement dans la matinale de la chaîne américaine ABC "Good Morning America".

Elle a aussi été engagée par l'actrice, scénariste et productrice américaine Mindy Kaling ("Late Night") en tant que styliste.

Témoin de son envolée, elle a quasiment quadruplé son audience sur Instagram en moins de deux ans et compte actuellement plus de 360.000 abonnés sur Instagram.

Sur ABC, il n'est jamais fait référence à son amitié avec Meghan Markle, pas plus que dans l'émission canadienne "Cityline", où elle est chroniqueuse mode depuis plusieurs années.

L'épouse du présentateur Ben Mulroney, fils d'un ancien Premier ministre canadien, prend visiblement d'infinies précautions pour ne pas donner l'impression de profiter de cette relation.

Après le mariage, elle n'a posté qu'un court message sur son compte Instagram, qu'elle alimente pourtant très assidument: "Proud friend, proud mom" (Amie fière, mère fière). Ses deux garçons et sa fille étaient, en effet, enfants d'honneur à la cérémonie.

"Tout le monde doit avoir un peu de vie privée", expliquait celle qui distribua, un temps, des marques de lingerie au Canada, lors de la seule interview qu'elle ait donné depuis le mariage, au magazine américain Harper's Bazaar, en mars 2019.

"Il y a des choses dont je ne parlerai jamais, c'est certain", assurait-elle, au sujet de sa relation avec la duchesse de Sussex.

En août, elle avait dénoncé les "critiques" qui s'en prenaient à son "amie", sans plus de précision, concluant: "honte sur vous, brutes racistes." Une référence à peine voilée aux commentaires négatifs dont faisait l'objet Meghan, à qui l'on reprochait d'avoir pris, avec Harry, un jet privé pour se rendre chez le chanteur Elton John, sur la Côte d'Azur.

Jeudi, juste après l’annonce d'Harry et Meghan, Jessica Mulroney a utilisé une citation de l'artiste noire Gina Carey pour faire allusion aux derniers développements et encourager son amie: "Une femme forte regarde un défi dans les yeux et lui fait un clin d'oeil".