Jeté hors d’un avion pour avoir servi des noix dans un sachet, un steward de Korean Air va recevoir 15.000 euros

La justice sud-coréenne a ordonné à la compagnie aérienne Korean Air de payer 15.000 euros à un steward jeté hors d'un avion par l'héritière de la compagnie qui ne goûtait pas la façon dont avait été présenté son apéritif.

En 2014, Cho Hyun-Ah avait fait les gros titres du monde entier pour avoir fait mettre dehors le chef de cabine d'un vol New York/Séoul après s'être vue servir des noix de macadamia dans leur sachet et non dans un bol.



L'employé en question, Park Chang-jin, avait auparavant poursuivi Korean Air en expliquant que la compagnie nationale l'avait rétrogradé injustement pour avoir parlé de l'incident aux médias. Il a aussi déposé plainte contre l'entreprise et Mme Cho, alors vice-présidente de Korean Air, pour souffrances physiques et psychologiques, et réclamé des dédommagements. L'héritière avait contraint le plaignant, ainsi qu'une autre employée, à s'agenouiller devant elle pour s'excuser.



Un tribunal de Séoul a jugé recevable une partie de son argumentation, ordonnant à Korean Air de lui verser 20 millions de wons. La plainte contre Mme Cho a été jugée en revanche nulle et non avenue. La fille du président de Korean Air, Cho Yang-ho, avait été condamnée en 2015 à un an de prison pour violation de la réglementation sur la sécurité aérienne avant d'être libérée cinq mois plus tard, une cour d'appel ayant réduit sa peine à du sursis.