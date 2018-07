Jeux télé: un candidat remporte le plus gros gain de l'histoire de la télévision publique

Un candidat qui avait enchaîné 43 victoires au jeu quotidien de Nagui "N'oubliez pas les paroles" sur France 2 a été éliminé dimanche après avoir remporté le plus gros gain de l'histoire de la télévision publique, avec un total de 410.000 euros.

"Kevin quitte N'oubliez pas les paroles avec 410.000 euros et devient ainsi le recordman de l'histoire des jeux de France Télévisions avec la plus importante cagnotte jamais remportée", a indiqué la société de production de l'émission dans un communiqué.

Le précédent record pour le groupe public se montait à 361.000 euros. Il avait là encore été décroché au jeu de karaoké de Nagui, en 2016, par un candidat prénommé Hervé.

Le record absolu de l'histoire des jeux télévisés en France remonte à 2004: une candidate de l'émission "Qui veut gagner des millions?" sur TF1 avait gagné un million d'euros.

Toujours sur TF1, un candidat nommé Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs en 2016/2017. Il avait enchaîné près de 200 participations à l'émission "Les 12 coups de midi", avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800.000 euros (dont une partie en cadeaux).

"Ça va m'aider financièrement parce que j'ai un gros loyer aux Etats-Unis", a déclaré au site de 20 minutes Kevin, qui est en première année de thèse en Californie.

"Je vais peut-être acheter un studio à Paris et le louer pour payer en partie mon loyer à Berkeley", a-t-il ajouté, en disant aussi vouloir "faire un dîner avec les sans-abri à San Francisco".