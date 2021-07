Jimmy Carter et sa femme Rosalynn fêtent leurs 75 ans de mariage

L'ancien président américain Jimmy Carter et sa femme Rosalynn, à Los Angeles, le 6 février 2015Frazer Harrison

L'ancien président américain Jimmy Carter, qui occupa la Maison Blanche de 1977 à 1981, et son épouse Rosalynn ont fêté mercredi leurs noces d'albâtre, célébrant 75 ans de mariage.

Jimmy Carter, âgé de 96 ans et plus vieux président américain encore en vie, et Rosalynn, 93 ans, vivent dans la petite ville de Plains, en Georgie, depuis leur départ de Washington.

Le couple "passe une journée tranquille dans leur résidence de Plains", a indiqué à l'AFP une porte-parole, précisant que M. Carter avait offert à son épouse "un collier orné d'un pendentif en diamant", comme le veut la tradition.

Une réception officielle est prévue samedi dans les locaux du lycée de la ville, a-t-elle ajouté.

Le couple s'était rencontré en 1945 par l'entremise de la petite soeur de Jimmy Carter, qui était alors étudiant à l'école Navale d'Annapolis, et le mariage a été célébré le 7 juillet 1946.

Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en mars 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, le démocrate avait été vivement critiqué dans son pays lors de la prise d'otages d'américains en Iran en 1979-80.

Après avoir quitté la Maison Blanche, il a fondé le Carter Center en 1982, pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde.

En 2002, il a reçu le prestigieux Prix Nobel de la paix, notamment pour "ses décennies d'efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux".

Jimmy Carter a souffert d'une série de problèmes de santé qui l'ont obligé à être hospitalisé plusieurs fois en 2019.

Rosalynn avait utilisé un déambulateur lors de la visite en avril de Joe Biden, 46e président des Etats-Unis, et sa femme Jill.