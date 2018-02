JO-2018: 6,4 millions de téléspectateurs devant la victoire de Martin Fourcade

Un chiffre record de 6,4 millions de téléspectateurs a regardé la victoire du biathlète français Martin Fourcade à la mass start (15 km) des JO de Pyeongchang dimanche sur France 2, a indiqué France Télévisions lundi.

Ce pic d'audience enregistré juste avant le JT de 13H constitue le meilleur score de France Télévisions depuis le début de ces JO.

Plus de 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne (27,8% de part d'audience) ont regardé France 2 pendant l'heure précédant cette victoire, selon les chiffres de Médiamétrie.

Vainqueur à la photo-finish de la mass start de biathlon, Martin Fourcade, 29 ans, est devenu dimanche le Français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver, avec quatre médailles d'or.

Avec ses épreuves diffusées à la mi-journée, heure française, le biathlon s'est affirmé comme le roi des audiences de ces JO coréens.

Six autres disciplines ont rassemblé plus d'un million de téléspectateurs en moyenne, selon les chifffres de Médiamétrie publiés vendredi par le cabinet NPA Conseil: le saut à ski (1,99 million), la luge (1,58), le ski acrobatique (1,57), le patinage de vitesse (1,46), le short-track (1,43) et le ski de fond (1,01).