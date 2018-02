JO 2018 - Ivanka Trump à la cérémonie de clôture, pas de contacts prévus avec les Nord-Coréens

(Belga) Ivanka trump, fille ainée et conseillère de Donald Trump, assistera dimanche à la cérémonie de clôture des jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud mais aucun contact avec des responsables nord-coréens n'est prévu, a indiqué mercredi un responsable américain.

La fille du locataire de la Maison Blanche, qui dirigera la délégation américaine, arrivera à Séoul vendredi soir, où elle dînera avec le président sud-coréen Moon Jae-in à la Maison bleue. Elle assistera à différentes épreuves au cours du week-end à Pyeongchang puis à la cérémonie de clôture dimanche soir. A-t-elle l'intention de rencontrer des responsables nord-coréens à l'occasion de ce déplacement? "Non", a simplement répondu ce responsable américain. "L'objectif de ce voyage est d'encourager les athlètes américains (...) de saluer des Jeux réussis et de réaffirmer la force de l'alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud", a-t-il ajouté. Selon ce même responsable, Ivanka Trump, "fan des sports d'hiver", a accepté avec enthousiasme cette mission qui lui a été proposée par son père. Le vice-président Mike Pence avait lui assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Selon la diplomatie américaine, il était prêt à rencontrer une délégation de hauts responsables nord-coréens en marge des JO mais cette "brève réunion" a été annulée "au dernier moment" par Pyongyang. (Belga)