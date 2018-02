JO-2018: l'Américaine Jamie Anderson sacrée dans le vent en slopestyle

L'Américaine Jamie Anderson a remporté l'or olympique des JO de Pyeongchang lundi en snowboard slopestyle, au bout d'une épreuve perturbée par un vent violent.

La Canadienne Laurie Blouin a pris la médaille d'argent et la Finlandaise Enni Rukajavi celle de bronze.

Disputée dans des conditions très difficiles, avec de fortes rafales de vent qui balayaient la piste du Phoenix Snowpark, l'épreuve a été marquée par une cascade de chutes, de nombreuses concurrentes renonçant même parfois à s'élancer sur les tremplins de la fin de parcours.

Lors de la première manche de la finale, les huit premières concurrentes ont ainsi chuté et il a fallu attendre le passage de la neuvième pour voir un "run" sans faute.

Anderson, elle, en a réussi un parfait à son premier passage, qui lui a valu un score de 83,00 points. Vu les conditions, c'était plus que suffisant et son deuxième "run" a été disputé pour la forme, alors qu'elle savait déjà qu'elle était championne olympique. Blouin a marqué 76,33 points et Rukajavi 75,38.

La Française Lucile Lefèvre a pris la 25e place sur 26 finalistes. Les qualifications prévues dimanche avaient déjà été annulées à cause du vent pour laisser la place à une finale directe, disputée en deux "runs" au lieu de trois normalement.