JO-2020: déplacement du marathon vers le nord du Japon, une décision définitive selon le CIO

John Coates, le président de la coordination des JO-2020, a défendu vendredi la décision du CIO de déplacer vers le nord du Japon le marathon et la marche des JO-2020 en raison des conditions météorologiques, en insistant sur le caractère définitif de cette décision.

John Coates a dit comprendre "la grande déception" des habitants de Tokyo. Mais il a expliqué que ce choix avait été fait après les Championnats du monde d'athlétisme de Doha, au cours desquels des dizaines d'athlètes épuisés par la chaleur ont dû être admis au centre médical.

M. Coates a rencontré vendredi la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike, qui avait un peu plus tôt exprimé sur une chaîne de télévision sa vive opposition à un changement de lieu du marathon.

Avant sa rencontre avec Mme Koike, il a dit à la presse qu'il pensait avant tout à "la santé et au bien-être des athlètes".

"Le CIO a été choqué par ce qu'il a vu à Doha dans des conditions très similaires à celles qui prévaudront à Tokyo en ce qui concerne la chaleur et l’humidité", a-t-il expliqué. "Nous ne voulions pas que le souvenir qui resterait de Tokyo soit celui d'images semblables à celles que vous avez dû voir à Doha dans le marathon et la course sportive", a-t-il ajouté.

Il a souligné que d'autres solutions envisagées, comme d'avancer l'heure de départ à 03H00 du matin, n'étaient pas réalisables en raison de problèmes de transport et de la difficulté d'assurer la retransmission télévisée d'une épreuve se disputant en nocturne.

M. Coates a par contre proposé d'organiser à Tokyo la cérémonie de remise des médailles de ces épreuves. La question des pertes financières dues à cette décision sera également examinée, a-t-il aussi précisé.

La ville de Tokyo a engagé des dépenses considérables pour réduire les effets de la chaleur étouffante et humide de ses étés, notamment pour recouvrir le parcours du marathon de matériaux spéciaux. Une partie des tickets ont déjà été vendus.

Mme Koike a déclaré vendredi qu'elle avait été "très surprise" par cette décision. "Malheureusement, aucune raison convaincante pour tout le monde ne nous a été donnée", a-t-elle affirmé à la presse.

De juin à septembre 2018, près de 93.000 personnes se sont rendues aux urgences au Japon pour des coups de chaleur, et 159 de ces patients sont morts.