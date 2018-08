JO-2020: l'armée australienne se mobilise pour la préparation des athlètes

L'armée australienne a été appelée en renfort pour participer à la préparation des athlètes de son pays en vue des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, avec l'espoir de les rendre plus performants sous la pression.

Cette initiative fait suite au pire bilan en 24 ans aux Jeux olympiques de Rio en 2016 pour l'Australie, qui a terminé au 10e rang du tableau des médailles avec 8 en or et 29 au total.

Avec l'objectif de retrouver de meilleurs résultats, des militaires serviront de mentors aux sportifs de haut niveau à partir de novembre dans le cadre d'un partenariat annoncé mardi entre l'armée et l'Institut des sports australien (AIS).

La priorité sera donnée à l'amélioration de leurs capacités cognitives et physiques.

Le directeur de l'AIS Peter Conde a rappelé que l'Australie à Rio avait été la nation qui avait placé le plus d'athlètes entre les places 4 et 8.

"L'AIS voit cela comme une opportunité de développer nos sports, nos athlètes et nos entraîneurs pour les aider à convertir plus de potentiels de podiums en succès de médailles", a-t-il expliqué.

Quatre secteurs seront abordés: le mental et le bien-être, la performance sous pression, la prévention des blessures et maladies et la transformation du talent en performance de haut niveau.

De son côté, le chef de l'armée australienne, le lieutenant général Rick Burr, a estimé que le projet aiderait également les militaires.

"L'Armée de terre recherche en permanence à tirer le meilleur parti de son personnel. Ce partenariat avec l'AIS mettra l'accent sur ce que nous pouvons réaliser pour améliorer les performances humaines", a confié l'officier supérieur.

Environ 120 athlètes et entraîneurs participeront à ce programme.