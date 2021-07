JO-2020: la gymnaste Simone Biles forfait pour le concours général de jeudi

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, qui a créé la surprise mardi en abandonnant lors de la compétition par équipe des JO de Tokyo, est forfait pour le concours général de jeudi, a indiqué la fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter.

"Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général (jeudi, ndlr) afin de se concentrer sur sa santé mentale", a fait savoir la fédération.

La championne américaine, une icône au-delà de son propre sport, avait craqué en pleine compétition du concours général par équipe, évoquant une pression très lourde à gérer.

Elle était depuis des mois attendue comme la star et la grande gagnante de ces Jeux de Tokyo. Avec cinq médailles dont quatre d'or remportées à Rio en 2016, et réalisant des figures extraordinaires, elle est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps.

Elle est encore qualifiée pour quatre finales qui doivent se tenir la semaine prochaine (poutre, sol, barres, saut) et avait indiqué mardi soir que la question de sa participation se déciderait jour par jour.

"Simone va continuer à être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera aux compétitions individuelles de la semaine prochaine", a précisé la fédération.

"Nous soutenons pleinement la décision de Simone et applaudissons son courage en donnant la priorité à son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est une inspiration pour tant de personnes", a ajouté l'instance.