JO-2020: la nageuse Ikee stoppée par la leucémie, le Japon sous le choc

"Après des tests, on m'a diagnostiqué une leucémie. Je n'arrive toujours pas à y croire": l'annonce mardi de Rikako Ikee, superstar de la natation japonaise, a choqué le Japon qui voyait déjà en elle une figure de proue des JO-2020 à Tokyo.

"Après des tests, on m'a diagnostiqué une leucémie. Je n'arrive toujours pas à y croire moi-même", a tweeté Ikee, devenue la première sportive toutes disciplines confondues à remporter 6 titres (50 m, 100 m et relais 4x100 m libre, 50 et 100 m papillon, relais 4x100 m 4 nages) aux Jeux asiatiques l'an dernier.

L'alerte était venue de Gold Coast où l'adolescente de 18 ans était freinée dans sa préparation à un premier sacre mondial en Corée du Sud et dans sa marche vers la consécration olympique dans sa ville natale.

Son entraîneur Jiro Miki a admis n'avoir jamais vu sa nageuse "avoir autant de difficultés à respirer" à l'entraînement. "On l'a emmenée à l'hôpital pour un controle sanguin mais décidé de la rapatrier au Japon le plus vite possible pour effectuer d'autres tests", a-t-il expliqué.

"Quant à sa motivation à vaincre la maladie, je ne peux que m'abaisser devant sa détermination", a ajouté le technicien, révélant que Ikee avait été hospitalisé pour commencer le traitement.

"Si c'est bien soigné, c'est une maladie qui peut être vaincue", a-t-elle d'ailleurs écrit sur les réseaux sociaux, prête "à consacrer sa vie au traitement pour montrer une Rikako Ikee encore plus forte".

Si elle a confirmé son absence aux Mondiaux d'avril en Corée du Sud, la nageuse au moult records, n'a pas évoqué les JO-2020.

- Appel à prier -

Le statut de superstar, Ikee l'avait gagné l'an dernier en récoltant 8 médailles (dont 6 titres) dans les bassins de Jakarta, volant la vedette au nageur chinois Sun Yang et rejoignant dans les annales le tireur nord-coréen So Gin Man et ses 8 podiums en 1982.

Une aubaine pour la natation japonaise. Ikee devait se présenter en favorite du 200 m papillon aux Mondiaux-2019 à Gwangju avec aussi de sérieuses prétentions sur 200 m libre notamment. Histoire de poursuivre son ascension et maintenir les rêves de gloire olympique à Tokyo, chez elle.

D'autant qu'à Jakarta, l'ondine japonaise avait assuré qu'elle ne craignait nullement la pression imposée par son nouveau statut. "Pour moi, la pression est primordiale, avait-elle assuré à l'AFP. Plus il y aura de fans plus je serai forte. Quand on parle de natation, je déteste perdre", avait-elle souligné.

"Je n'aurais jamais imaginé Ikee souffrir d'une telle maladie", a déclaré le vice-président de la Fédération japonaise de natation, appelant "tout le monde a prié pour aider (Ikee) à se remettre totalement et pouvoir participer aux Jeux de Tokyo".

Déterminée à combattre, la jeune nageuse de 1,70 m pour 56 kg peut s'inspirer d'anciens sportifs de haut niveau à avoir vaincu le cancer, comme le cycliste américain Lance Armstrong et la star du hockey sur glace, le Canadien Mario Lemieux.

Plus près, l'international australien de rugby Christian Lealiifano, qui a surmonté une leucémie et rejouer avec les Brumbies en Super League, ou le numéro un mondial de badminton, le Malaisien Lee Chong Wei, doit revenir à la compétition après un cancer du nez.