JO 2020 - La région d'Hokkaido interdit les spectateurs aux matches de foot des JO

La région d'Hokkaido, dans le nord du Japon, a décidé d'interdire la présence de spectateurs dans les gradins pendant les matches de football des Jeux Olympiques (23 juillet-8 août) qui y sont prévus.

Le gouverneur Naomichi Suzuki a fait part de cette décision tard vendredi soir, prenant à contrepied les autorités japonaises qui avaient annoncé la veille que les épreuves se dérouleraient à huis clos dans la capitale et des départements voisins mais que des spectateurs pourraient être présents sur d'autres sites de compétition. "Tous les événements prévus à Sapporo se dérouleront sans spectateurs", a indiqué M. Suzuki dans un communiqué, faisant référence aux cinq matches de football prévus dans la capitale de sa région. Il a estimé que les restrictions mises en place par les organisateurs étaient insuffisantes et ne permettraient pas de limiter les déplacements de personnes depuis Tokyo, où le nombre de nouveaux cas progresse fortement. Sapporo doit aussi accueillir le marathon et plusieurs courses. Des responsables Olympiques et locaux ont déjà demandé au public de ne pas y assister sur place. La plupart des sites des JO sont situés à Tokyo. "Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de spectateurs dans les sites à Tokyo", a déclaré jeudi la ministre des Jeux Olympiques Tamayo Marukawa à l'issue d'une réunion avec toutes les parties prenantes aux JO, dont le Comité international olympique (CIO). Les compétitions se déroulant dans trois départements voisins (Chiba, Saitama et Kanagawa) seront aussi fermées au public, ont précisé ultérieurement les organisateurs. Des épreuves prévues dans d'autres départements, dont Fukushima et Miyagi (nord-est) ou Shizuoka (centre) accepteront des spectateurs, mais de façon limitée. Ces annonces sont intervenues quelques heures après la décision du gouvernement nippon de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août, un dispositif qui englobera ainsi toute la période des JO, alors que la ville recense actuellement environ 900 cas de Covid-19 par jour.