JO 2020 - Les athlètes sont prévenus, pas de célébrations excessives à Tokyo cet été

Les athlètes seront explicitement avertis. Ils ne pourront se laisser aller à des embrassades et célébrations excessives lors des Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Le CIO, le Comité international olympique, doit publier la semaine prochaine son play-book (ses règles du jeu) à l'attention des athlètes. Un document qu'a déjà pu voir le site spécialisé insidethegames.com.

Les athlètes des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Tokyo devront faire preuve de retenue en raison des risques liés au coronavirus. Ils devront tous respecter des règles très strictes dans le domaine sanitaire. Un athlète qui sera testé positif au coronavirus ne pourra pas concourir, et devra être placé en isolement en dehors du site des JO à Tokyo. Ceux qui seront considérés comme "cas contact rapproché" avec un personne testée positive ne pourront concourir que s'ils présentent un test négatif. Insidethegames pense aussi que des mesures seront installées pour éviter des cas de fausse positivité au coronavirus et éviter d'interdire la compétition à des athlètes pour de mauvaises raisons. Il y est aussi rappelé aux athlètes que toutes violations répétées de ces règles peuvent mener à l'exclusion des JO, peu importe que l'athlète ait été vacciné ou non. La semaine dernière a été publié le play-book à l'attention des CNO, les Comités nationaux olympiques et des fédérations. D'autres manuels sont prévus pour les médias notamment.