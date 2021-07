JO 2020: nouveau record de contaminations à Tokyo

(Belga) La ville de Tokyo, qui accueille les Jeux Olympiques, a enregistré 4.058 nouvelles contaminations en 24 heures, ont indiqué les autorités locales samedi.

Vendredi, le gouvernement a étendu l'état d'urgence pour Tokyo et l'a élargi pour d'autres préfectures à proximité. L'état d'urgence est prévu pour l'instant jusqu'au 31 août. Le conseiller du gouvernement en charge du coronavirus a par ailleurs averti du risque de surcharge du système de santé au vu de la rapide augmentation des contaminations et de la propagation du variant Delta. Le gouvernement japonais compte sur la population et a prié à plusieurs reprises les citoyens de rester chez eux et de regarder les Jeux à la télévision. En outre, les jeunes sont invités à se faire vacciner.