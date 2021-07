JO-2020/Tir à l'arc: Lisa Barbelin éliminée dès les huitièmes de finale

Lisa Barbelin, dernier espoir de médaille en tir à l'arc pour la France, a été éliminée vendredi dès les huitièmes de finale de l'épreuve individuelle, aux Jeux olympiques de Tokyo.

La jeune archère de 21 ans, sacrée championne d'Europe en 2021 et N.2 mondiale, a été battue par la Mexicaine Alejandra Valencia 6-0, médaillée de bronze en double mixte lors de ces JO.

Face à une adversaire qui l'avait déjà battue cette année en Coupe du monde, la Française n'a pas réussi à reproduire ses belles performances des deux premiers tours et a semblé plus stressée par l'enjeu.

Contre Valencia, Barbelin a mal débuté son match avec notamment un 7 dans le premier set, quand son adversaire n'a jamais fait moins qu'un 9 sur l'ensemble du match.

"Je n'ai peut-être pas réussi à être vraiment dans l'instant présent. Je pensais un peu trop à cette médaille que je voulais autour de mon cou ce soir. Je suis très fière du chemin parcouru, même si bien sûr je suis très triste, car je rêvais de cette médaille plus que tout au monde", a confié la jeune femme, au bord des larmes.

"Je compte bien franchir cette marche pour Paris (JO-2024) et pour les Championnats du monde qui arrivent bientôt, même si les sélections ne sont pas encore finies pour la France. Je compte rebondir après cette défaite et devenir quelqu'un de plus fort et m'épanouir en tant qu'archère et championne, je l'espère un jour", a ajouté la Mosellane.

Lisa Barbelin, seule représentante féminine française lors de ces JO, a fait un peu mieux que ses trois homologues masculins éliminés dès les deux premiers tours mercredi.

Mais le bilan reste décevant dans ces Jeux où la France visait au moins une médaille.

Le double mixte composé de Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont s'est arrêté en quarts, l'équipe masculine a chuté en huitièmes et les trois archers masculins ont quitté précocement le tournoi individuel.

Jean-Charles Valladont, médaillé d'argent à Rio en 2016, et Thomas Chirault ont ainsi été évincés d'entrée en 32e, alors que Pierre Plihon n'a rien pu faire en 16e de finale contre l'un des favoris du tournoi, le Sud-Coréen Kim Woo-jin.