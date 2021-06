JO de Tokyo: début de la campagne de vaccination pour les membres de l'organisation

Des milliers de volontaires et de responsables olympiques ont commencé à être vaccinés vendredi à Tokyo, près d'un mois avant les Jeux, alors que la décision sur la présence du public est attendue la semaine prochaine.

Lundi, toutes les parties prenantes se réuniront pour évoquer la présence ou non de spectateurs et, le cas échéant, des conditions d'accueil.

A l'issue de ce rendez-vous, les organisateurs devront décider s'ils laissent les tribunes vides, puisque les spectateurs venant de l'étranger ont déjà été interdits, ou s'ils permettent au public d'assister à cet événement planétaire (23 juillet-8 août).

Très attendu par les sportifs, qui redoutent le huis-clos, ce choix sera difficile à prendre pour les organisateurs, qui sont désormais dans la dernière ligne droite avant la cérémonie d'ouverture et se démènent pour finaliser les règles anti-Covid.

"Organiser les Jeux sans spectateurs est un meilleur moyen de contrôler le risque (de propagation du virus dans le pays, ndlr) et d'assurer des Jeux sûrs et en toute sécurité (...) Mais tant que nous aurons des spectateurs qui souhaiteront assister aux Jeux sur place, nous essaierons autant que possible de les satisfaire et de limiter les risques", a affirmé la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto vendredi, lors d'une conférence de presse.

- Vers le huis-clos ? -

"Notre mission est de chercher le meilleur moyen d'y parvenir. Mais si les circonstances sont trop défavorables, nous serons contraints de renoncer à l'accueil des spectateurs et (cette décision) pourra se prendre jusqu'au dernier moment", a-t-elle ajouté, alors qu'un groupe d'experts médicaux qui conseillent le gouvernement a déclaré vendredi que "l'idéal" serait le huis-clos.

Si public il doit y avoir, le nombre de spectateurs sera de toute façon limité par les mesures antivirus du gouvernement. A Tokyo, le nombre de spectateurs est actuellement plafonné à 5.000 personnes ou à 50% de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas. Cette règle restera en vigueur au moins jusqu'au 11 juillet, même si l'état d'urgence sanitaire prendra fin dimanche.

Après le 11 juillet, le plafond sera relevé à 10.000 personnes ou à 50% de la capacité d'un site, mais les experts ont exhorté les organisateurs des JO à "imposer des normes plus strictes" s'ils autorisent les spectateurs.

Et ils ont prévenu que les organisateurs devaient être prêts à faire marche arrière et à interdire tout spectateur si la situation sanitaire et la pression sur le système médical s'aggravaient pendant les Jeux.

En attendant cette décision, les responsables japonais tâchent de faire vacciner le maximum de participants à temps.

Les sportifs japonais ont déjà commencé à être vaccinés, mais le programme a été étendu vendredi au personnel olympique, aux volontaires et aux autres personnes qui côtoieront les athlètes étrangers.

- Convaincre les Japonais -

Le Comité international olympique (CIO) a fait don de suffisamment de doses de vaccins Pfizer/BioNTech pour 40.000 personnes, dont le personnel des aéroports, les journalistes locaux et les arbitres olympiques. Ces doses sont distinctes de celles utilisées pour la campagne nationale au Japon, qui s'est accélérée récemment, plus de 6% de la population étant désormais complètement vaccinée.

Ces vaccinations interviennent alors que les organisateurs des JO s'efforcent de convaincre un public japonais sceptique que le plus grand événement international depuis le début de la pandémie sera sans danger.

Cette semaine, ils ont averti que les athlètes pourraient être exclus des Jeux s'ils enfreignent les règles relatives au port du masque ou aux tests quotidiens.

Le comité d'organisation de Tokyo-2020 a annoncé vendredi qu'il avait encore réduit le nombre de participants étrangers venant au Japon pour les Jeux olympiques et paralympiques à 53.000, sans compter environ 15.500 athlètes. Ce chiffre est largement inférieur aux 177.000 personnes initialement prévues, y compris les officiels, les sponsors et les médias, a-t-il précisé.