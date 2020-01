JO de Tokyo et Rio: Lamine Diack de retour vendredi devant les juges

Lamine Diack, le patron déchu de l'athlétisme mondial, était de retour vendredi chez les juges d'instruction français qui l'ont mis en examen dans l'enquête sur l'attribution des Jeux olympiques de Rio-2016 et Tokyo-2020, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) et ancien membre influent du Comité international olympique (CIO), a été mis en examen le 27 mars 2019 pour corruption dans les attributions de ces deux éditions des JO, mais aussi dans les processus d'attribution des Mondiaux d'athlétisme de Pékin en 2015, puis des Mondiaux 2017 et 2019, pour lesquels le Qatar était candidat.

L'ancien patriarche de l'athlétisme, âgé de 86 ans, est arrivé au tribunal de Paris vers 09H30 (08h30 GMT) pour un nouvel interrogatoire dans cette affaire.

Lui et ses avocats n'ont pas souhaité faire de déclaration avant l'audition.

"Il n'y a rien qui démontre que Lamine Diack a influé sur le vote (pour Tokyo) contre de l'argent", avait indiqué début janvier à l'AFP Me Simon Ndiaye, son avocat avec William Bourdon, à six mois de l'évènement olympique.

L'ancien président de l'IAAF de 1999 à 2015 et son fils Papa Massata Diack sont soupçonnés d'avoir monnayé leur soutien aux villes organisatrices contre des pots-de-vin déguisés en contrats de lobbying.

- "PMD" réfugié à Dakar -

Ces soupçons sont apparus dans une première enquête française, portant sur un système de corruption au sein de l'IAAF pour couvrir des cas de dopage d'athlètes en Russie.

Mais "PMD", puissant conseiller marketing de l'IAAF sous le règne de son père, s'est réfugié chez lui à Dakar depuis l'arrestation de ce dernier en 2015 et n'a jamais répondu à la justice française.

Le père, interdit de quitter la France, et le fils, en son absence, devaient être jugés début janvier pour le volet du dopage russe. Mais le procès a du être reporté à cause du retour surprise et in extremis des actes d'enquêtes demandés à la justice sénégalaise en 2016, notamment une audition récente de "PMD".

Lors d'une audition devant les juges français, le 19 juin 2019, Lamine Diack avait déclaré: "Après coup, je me dis que j'aurais dû plus surveiller mon fils et d'autres. En lisant le dossier je découvre certaines choses, je tombe des nues".

La justice française s'estime compétente parce qu'au moment des virements suspects de Tokyo-2020, Papa Massata Diack aurait dépensé des dizaines de milliers d'euros chez un joaillier parisien.

La boutique a reçu en novembre 2013 un virement de 85.000 euros de Black Tidings, une société à Singapour au coeur de toutes ces affaires, que les magistrats considèrent être un paravent de PMD.