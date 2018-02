JO: le président sud-coréen Moon va rencontrer le chef de l'Etat nord-coréen et la soeur de Kim

Le président sud-coréen Moon Jae-in rencontrera samedi le chef de l'Etat nord-coréen ainsi que la soeur du numéro un nord-coréen Kim Jong Un, à l'occasion des jeux Olympiques au Sud, a annoncé jeudi la présidence à Séoul.

M. Moon déjeunera avec la délégation de haut niveau dépêchée par Pyongyang aux JO d'hiver, a déclaré un porte-parole à la presse. Cette délégation comprend Kim Yong Nam, qui occupe les fonctions honorifiques de chef de l'Etat de Corée du Nord et la soeur de M. Kim, Kim Yo Jong, personnage de plus en plus influent au sommet du pouvoir nord-coréen.