Jodie Whittaker, première actrice à incarner le célèbre "Doctor Who"

L'actrice britannique Jodie Whittaker sera la première femme à incarner "Doctor Who" - le héros de la série culte de science-fiction de la BBC - assurant devant ses fans que le genre n'avait pas d'importance.

L'actrice de 36 ans, connue pour son rôle dans la série britannique "Broadchurch", succède ainsi à l'acteur écossais Peter Capaldi et à douze hommes.

"Je savais, évidemment, que le fait d'être la première femme" à jouer ce personnage "allait donner une responsabilité supplémentaire", a déclaré l'actrice jeudi devant 6.500 fans réunis à la 49ème édition du Comic-Con de San Diego (Californie), lors de la première conférence de presse de l'équipe du film.

La raison pour laquelle "ce rôle est si incroyable à jouer pour un acteur, c'est que le genre est sans importance et c'est totalement libérateur", a expliqué Jodie Whittaker.

"En tant que femme - qui n'est pas un genre, qui est juste une femme - je n'ai jamais appréhendé un rôle en me disant 'Oh, comment une femme ferait ça?' je l'ai juste fait selon ma perspective", a-t-elle ajouté.

"C'est incroyablement inclusif et - sachant qu'il y a des fans partout dans le monde - c'est comme ressentir cette immense famille 'Who' dont vous voulez faire partie parce qu'elle est tellement encourageante, inclusive et drôle", a-t-elle également affirmé à propos de son rôle.

Les aventures à succès du Doctor Who, un humanoïde qui voyage à travers l'espace et le temps, et qui est capable de survivre en se régénérant sous une nouvelle apparence, ont été diffusées pour la première fois en 1963.

La BBC Amérique a profité du Comic-Con, qui attire quelque 130.000 fans de cinéma, de séries et de pop culture, pour diffuser le premier trailer de la nouvelle saison, qui s'ouvre sur le visage surpris de Jodie Whittaker.

"Tout cela est nouveau pour moi", dit-elle, alors que son personnage vient apparemment de se régénérer. "Nouveaux visages, nouveaux mondes. Nouvelle époque. Si je le demande vraiment, vraiment gentiment, seriez-vous mes nouveaux meilleurs amis?"

Les nouveaux compagnons du Doctor Who - Yasmin, Ryan et Graham - sont joués par Mandip Gill, Tosin Cole et Bradley Walsh.

La nouvelle saison compte 10 épisodes et - si la date de sortie n'a pas été divulguée - les fans tablent sur une diffusion en octobre.

Jodie Whittaker retrouve également dans cette série le créateur de "Broadchurch", Chris Chibnall, qui prend la suite de Steven Moffat comme showrunner.