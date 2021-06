Joe Biden à Bruxelles à bord de "The Beast": la voiture, qui résiste à toutes les attaques, bientôt en version électrique?

Durant sa visite en Belgique, Joe Biden va circuler dans la fameuse Cadillac One surnommée "The Beast". Une limousine capable de résister à toutes les attaques.

L’écologie est une priorité pour le président américain Joe Biden. Le développement de la voiture électrique en fait notamment partie. "L’avenir de l’industrie automobile est électrique. Il n’y a pas de retour en arrière", avait déclaré Joe Biden.

Bientôt, un nouveau modèle électrique de la célèbre limousine présidentielle pourrait voir le jour, a indiqué la porte-parole du président. La Cadillac, surnommée The Beast (ndlr: la Bête en anglais), est un des véhicules de protection les plus technologiquement avancé au monde, mais elle pèse plus de 8 tonnes pour une longueur de 5,5 mètres.

Doté d’un moteur de 300 chevaux, elle ne peut dépasser les 96 km/h et consomme 34 litres aux 100 km. Si la voiture devient électrique, les batteries devront être puissantes.

Elle est par ailleurs capable de résister à un missile et son plancher est en kevlar. Si une bombe explose sur son passage, l’habitacle reste intact. Face à des situations extrêmes, les roues renforcées au kevlar peuvent continuer à rouler sur les jantes.

Ce n’est pas tout… Son pare-choc possède deux canons à gaz lacrymogène, une caméra infrarouge et un fusil à canon. A l’arrière, en cas de blessure, il y a des poches de sang du groupe sanguin du président.

Pour l’instant, aucune information sur le modèle électrique de cette limousine n'a été communiquée. Joe Biden roule donc encore dans la voiture voulue par Donald Trump. Un véhicule qui coûte 14 millions d’euros.