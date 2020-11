Joe Biden a remporté la course à la Maison Blanche face à Donald Trump, ont annoncé samedi plusieurs médias. Il deviendra donc le 46e président des États-Unis. Barack Obama l'a félicité suite à sa victoire.

"Je ne pourrais pas être plus fier de féliciter notre prochain président, Joe Biden, et notre prochain Première dame, Jill Biden", commence Barack Obama dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. "Je ne pourrais pas non plus être plus fier de féliciter Kamala Harris et Doug Emhoff pour l'élection révolutionnaire de Kamala en tant que vice-président."

"Nous avons de la chance que Joe ait ce qu'il faut pour être président et se comporte déjà comme tel. Car lorsqu'il entrera à la Maison Blanche en janvier, il sera confronté à une série de défis extraordinaires qu'aucun nouveau président n'a jamais connus: une pandémie qui fait rage, une économie et un système judiciaire inégalitaires, une démocratie en danger et un climat en péril."



