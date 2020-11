Anthony Kapel Jones est un ancien conseiller de Barack Obama et consultant pour CNN. Réagissant à la victoire de Joe Biden, il a fondu en larmes sur le plateau.

Anthony Kapel Jones, dit Van Jones, n'a pas pu cacher son émotion sur le plateau de CNN. Le consultant a réagi à la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles. "C'était plus facile d'être parent ce matin. C'est plus facile d'être père. C'est plus facile de dire à ses enfants que les gens comptent, que dire la vérité compte, qu'être une bonne personne compte… Et c'est plus facile pour beaucoup de gens."

L'homme ne peut retenir ses larmes. "Si vous êtes musulman dans ce pays, vous n'avez pas à entendre le président dire qu'il ne veut pas de vous ici. Si vous êtes un immigrant, vous n'avez plus à vous inquiéter d'avoir un président qui serait heureux de vous arracher votre bébé des bras. C'est un grand jour pour beaucoup de personnes qui ont vraiment souffert. "Je ne peux pas respirer", ce n'était pas seulement George Floyd. Beaucoup de personnes ont senti qu'elles ne pouvaient plus respirer."

Van Jones a partagé la séquence sur son compte Twitter. La vidéo a déjà été vue plus de 5 millions de fois.



