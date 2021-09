Joe Biden désigne un homme d'affaires de l'immobilier comme futur ambassadeur en Belgique

(Belga) La Maison Blanche a annoncé mercredi l'intention du président Joe Biden de nommer une série de personnalités à divers postes, dont celui d'ambassadeur en Belgique. Il s'agira de Michael M. Adler, proposé par le Démocrate pour être le futur "ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Royaume de Belgique".

Tout comme Ronald Gidwitz, qui était en fonction depuis l'été 2018 et a fait ses adieux en janvier dernier, Michael Adler serait un ambassadeur "politique" (il n'est pas diplomate de carrière). Michael Adler est CEO et président du "Adler Group", une des plus importantes sociétés immobilières du sud de la Floride. Soutien du camp des Démocrates, il a été impliqué localement dans les conseils d'administration d'un hôpital, d'une université ou encore de la Fédération juive du Grand Miami. La nomination d'un ambassadeur américain doit normalement être confirmée par le Sénat. (Belga)