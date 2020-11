Joe Biden élu président des Etats-Unis mais le dépouillement continue: voici les 4 Etats encore en jeu

Si Joe Biden a été désigné samedi comme le vainqueur de l'élection présidentielle par les médias américains, les résultats tardaient encore lundi à se faire connaître dans quatre Etats: Caroline du Nord, Géorgie, Arizona et Alaska.



Chaque Etat attribue un certain nombre de grands électeurs. Avec ceux déjà déterminés, Joe Biden compte actuellement 279 grands électeurs, au-dessus du seuil des 270 nécessaires pour s'ouvrir les portes de la Maison Blanche. En face, Donald Trump n'en possède que 214.

Arizona

11 grands électeurs en jeu.



Joe Biden y enregistre 49,5% des suffrages, contre 49% pour Donald Trump, soit un mince écart de 16.985 voix, selon un décompte de 98% des bulletins.



La chaîne Fox News et l'agence de presse américaine Associated Press (AP) ont jugé dans la nuit du 3 au 4 novembre que le démocrate avait remporté cet Etat de l'Ouest, déclenchant la colère de Donald Trump.



L'équipe du président a estimé que cette annonce était prématurée et a appelé Fox News à se rétracter, en vain. D'autres médias, comme le New York Times ou CNN, se sont gardés de déclarer un vainqueur dans cet Etat-clé, qui vote traditionnellement républicain.

Géorgie



16 grands électeurs en jeu.



Plus de 98% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat du Sud-Est qui a toujours voté républicain depuis 1996.



L'avance de Donald Trump n'a cessé de fondre depuis une semaine et Joe Biden est passé devant dans la nuit du 5 novembre: le démocrate a plus de 10.350 voix d'avance sur Donald Trump, soit 49,5% des suffrages face à 49,3% pour le président.

Caroline du Nord



15 grands électeurs en jeu.



Un total de 98% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat du Sud-Est, traditionnellement républicain.



Avantage pour l'heure à Donald Trump (50,0%) sur Joe Biden (48,6%), soit une avance d'environ 75.000 suffrages.

Alaska



3 grands électeurs en jeu.



56% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat où la victoire de Donald Trump, qui est en tête avec 62,9% des voix, ne fait presque aucun doute. Aucun démocrate ne s'est imposé dans cet Etat depuis des décennies.>- 306 grands électeurs ? -



Si Joe Biden remporte l'Arizona et la Géorgie, comme certaines projections semblent l'indiquer, il aura alors rassemblé 306 grands électeurs sur 538, soit le nombre qui avait permis à Donald Trump de gagner face à Hillary Clinton en 2016.