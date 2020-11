Des ténors du parti républicain félicitent Joe Biden pour sa victoire

Le sénateur et ex-candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney a été samedi le premier poids lourd républicain à féliciter Joe Biden pour sa victoire contre Donald Trump, qui n'avait pas à ce stade reconnu sa défaite.

Ann, son épouse, "et moi présentons nos félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris", des personnes "de bonne volonté et de caractère admirable", a écrit le sénateur de l'Utah, critique habituel de Donald Trump. Mitt Romney avait annoncé, avant le scrutin, qu'il ne voterait pas non plus pour l'excentrique milliardaire.

Jeb Bush, qui s'était présenté sans succès en 2016 aux primaires présidentielles du parti républicain contre Donald Trump, a lui aussi salué la victoire du démocrate Joe Biden. "Félicitations au président élu Biden", a écrit sur Twitter l'ancien gouverneur de Floride, membre de la célèbre famille républicaine Bush. "J'ai prié pour notre président pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Je prierai pour vous et votre succès. Le temps est venu de guérir de profondes blessures. Beaucoup comptent sur vous pour montrer la voie".

