Joe Biden élu président: des supporters démocrates et républicains descendent lourdement armés dans les rues

Pendant que les supporters de Joe Biden célèbrent la victoire, les partisans de Donald Trump contestent sa défaite. Des membres de chaque camp sont descendus dans les rues. Fusils, casques, gilets pare-balles: certains s'affichent lourdement armés et se disent prêts à défendre "la nation".

A Atlanta, dans l'État de Géorgie, seule une route sépare les supporters pro-Trump des supporters pro-Biden lorsqu'une équipe de reporters américains se rend sur place.

Dans un camp comme dans l'autre, certains ne sont pas venus les mains vides. Très vite, la tension monte et la police doit intervenir. "Ils sont venus dans ma ville avec des fusils et nous connaissons leur intention", lance un résident d'Atlanta pro-Biden. La journaliste lui demande qui ils sont. "Des partisans de Trump", répond-t-il. "Vous vous sentez menacé par eux?", demande encore la journaliste. "Ils viennent avec des armes chez nous alors qu’ils ne vivent pas ici… Alors oui je me sens très menacé".

Ils enfreignent nos droits, ceux du peuple

De l’autre côté de la route, un supporter de Donald Trump est lui aussi venu lourdement armé. La journaliste court vers lui pour l'interroger. "Vous êtes supporters de Trump. Pourquoi êtes-vous venus habillé comme ça?", demande-t-elle. "Pour ma sécurité", rétorque-t-il. "Qu'entendez-vous par sécurité?". "Ils enfreignent nos droits, ceux du peuple", répond l'homme. "Mais vous êtes venu armé comme si vous partiez en guerre", lui fait remarquer la reporter. "Vous ne les voyez pas tous là-bas eux aussi lourdement armés?", lance l'individu en poursuivant son chemin.

C’est juste pour me défendre. Ce qui me fait peur, c’est ma couleur de peau

Chaque camp affirme aujourd’hui vouloir protéger son peuple. Une fois la nuit tombée, les journalistes croisent des sympathisants démocrates qui patrouillent armés. "Les noirs ne sont toujours pas reconnus comme des citoyens. Et ce mec qui vient d’être mis dehors continue à générer de la tension raciale. Nous on veut juste maintenir la paix. C’est pour cela qu’on est là", affirme un jeune homme. "Si j’ai une arme, c’est pour me défendre. Pas pour attaquer, ni pour intimider. C’est juste pour me défendre. Ce qui me fait peur, c’est ma couleur de peau. Beaucoup de gens n’aiment pas ma couleur de peau", indique un autre.

Biden rassembleur, Trump agressif

De plus en plus d’Américains sortent désormais armés. Des images venues de Chicago ou de l'Illinois en témoignent, ou même du Nevada, à 3.000 kilomètres de là. Un État crucial remporté par Joe Biden.

Face à cette tension extrême, le nouveau président des Etats-Unis a déjà lancé un appel au calme et à l'unité. De son côté, Donald Trump martèle que le démocrate lui a volé l'élection et joue clairement la carte de l'agressivité et de l'attaque.

