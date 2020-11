Joe Biden a remporté la course à la Maison Blanche face à Donald Trump, ont annoncé samedi plusieurs médias. Il deviendra donc le 46e président des États-Unis. Les chefs d'Etat l'ont félicité.

Le président français Emmanuel Macron a félicité samedi Joe Biden pour son élection à la présidence des Etats-Unis et l'a appelé à agir "ensemble" pour "relever les défis d'aujourd'hui".

"Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations Joe Biden et Kamala Harris! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui. Agissons ensemble!", a réagi le président français dans un tweet.



La chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle insisté sur la relation transatlantique "irremplaçable". "Félicitations! (...) Je lui souhaite de tout mon coeur chance et succès", s'est réjouie la dirigeante, qui a entretenu des relations délicates avec Donald Trump. "Notre amitié transatlantique est irremplaçable si nous voulons surmonter les grands défis de notre temps", a-t-elle aussi affirmé, citée dans un tweet du porte-parole du gouvernement.

"Je suis impatient de travailler avec le président élu"

"Je suis impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour que nous puissions relever ensemble les plus grands défis mondiaux", a écrit le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans un communiqué. Il a souligné que le Canada et les États-Unis, son voisin et premier partenaire commercial, "entretiennent une relation extraordinaire et unique sur la scène mondiale", ajoutant que les deux pays sont "des amis, des partenaires et des alliés proches".

"Félicitations au peuple et institutions américains pour la preuve exceptionnelle de vitalité démocratique. Nous sommes prêts à travailler avec le président élu Joe Biden pour renforcer la relation transatlantique. Les Etats-Unis peuvent compter sur l'Italie comme allié solide et partenaire stratégique", a écrit le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte en anglais sur son compte Twitter.



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui aussi félicité Joe Biden "pour son élection" à la présidence des Etats-Unis et Kamala Harris, élue vice-présidente, pour son "succès historique". "Les Etats-Unis sont nos alliés les plus importants et j'ai hâte de coopérer étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la défense", a écrit Boris Johnson sur Twitter.

La chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont insisté sur la volonté de l'Union européenne de rebâtir avec les Etats-Unis un "partenariat solide" après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump. "L'UE est prête à s'engager pour un partenariat transatlantique solide. Covid-19, multilatéralisme, climat et commerce international sont des défis à affronter ensemble", a tweeté Charles Michel. "L'UE et les Etats-Unis sont des amis et alliés (...) La Commission se tient prête à intensifier sa coopération avec la nouvelle administration et le nouveau Congrès", a abondé Mme von der Leyen, chef de l'exécutif européen, dans une déclaration.



