Joe Biden - Michelle Obama le félicite et le met en garde: "Ce n’est pas une baguette magique"

Après la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine, Michelle Obama a félicité le candidat démocrate et la vice-présidente, Kamala Harris.

"Je suis plus que ravie que mon ami Joe Biden et notre première vice-présidente noire et amérindienne, Kamala Harris, se dirigent vers la restauration d’une certaine dignité, compétence et d’un peu de cœur à la Maison Blanche. Notre pays en a cruellement besoin", a écrit l’ancienne First lady sur ses comptes Twitter et Instagram.

Michelle Obama remercie ensuite tous les votants: "Merci à tous ceux d'entre vous qui ont versé chaque once d'espoir et de détermination dans cette démocratie."

Elle a ensuite averti le nouveau président ses partisans que le vrai travail ne fait que commencer et que le pays doit encore se rassembler. "Voter lors d’une élection n’est pas une baguette magique, la gagner non plus. Rappelons que des dizaines de millions de personnes ont voté pour le statu quo, même si cela signifiait soutenir le mensonge, la haine, le chaos et la division. Nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre ces gens dans les années à venir et pour nous rapprocher d'eux sur ce qui nous unit."