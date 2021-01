Joe Biden président des Etats-Unis - LE DIRECT : Donald Trump quitte la Maison Blanche et livre un dernier discours

Joe Biden prête serment mercredi à Washington, une journée historique au protocole strict dont l'intensité culminera à midi quand il deviendra officiellement le 46e président des Etats-Unis. A suivre dès 17h en direct sur RTLINFO.

14h45 - Donald Trump livre son dernier discours. Au dernier jour de son mandat, le président américain Donald Trump, s'exprimant depuis la base militaire d'Andrews, a exprimé sa gratitude après "quatre années extraordinaires" passées à la Maison Blanche. Le milliardaire républicain, qui n'accueillera pas son successeur démocrate Joe Biden, a quitté Washington mercredi matin à 08H15 (14H15 heure belge) et doit s'envoler dans la foulée pour la Floride pour son dernier vol à bord d'Air Force One.

Le président américain Donald Trump a également souhaité "bonne chance" à son successeur démocrate. "Je reviendrai d'une manière ou d'une autre", a promis le milliardaire républicain, saluant une petite foule de supporteurs venus le saluer.

14h19 - Donald Trump et sa femme Melania ont quitté, avec un peu de retard, la Maison Blanche pour la dernière fois en tant que couple présidentiel des Etats-Unis mercredi à 08h15 (14h15 en Belgique). Ils ont embarqué à bord de l'hélicoptère "Marine One" à destination du Maryland. M. Trump ne saluera pas son successeur Joe Biden à la Maison Blanche comme le veut la tradition. En sortant de l'édifice, il a prononcé quelques mots, évoquant un mandat "fantastique de quatre ans", représentant "l'honneur d'une vie".











14h15 - Joe Biden prendra dès son entrée à la Maison Blanche mercredi 17 actions présidentielles pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump. Joe Biden engagera notamment le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, selon ses conseillers. Pour limiter la propagation du virus, qui a fait 400.000 morts dans le pays, le président signera également un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux, ou pour les agents fédéraux. En matière de politique migratoire, il prendra aussi le contre-pied de Donald Trump qui avait fait de la lutte contre l'immigration illégale un marqueur de sa présidence. Joe Biden annulera ainsi un décret migratoire controversé adopté par son prédécesseur pour interdire aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux Etats-Unis. Cette mesure était "enracinée dans la xénophobie et l'animosité religieuse", a justifié Jake Sullivan, le futur conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche.

14h00 - Washington, désertée. À quelques heures de l’investiture de Joe Biden, nos envoyés spéciaux à Washignton, Mathieu Col et Damien Loumaye, décrivent un centre-ville quasi désert. Un périmètre de sécurité a été établi et est quadrillé par des milliers de policiers et militaires.

13H55 - En Inde, tout le village ancestral de Kamala Harris prie pour elle. Dans le Sud de l'Inde, tout le village tamoul où est né le grand-père maternel de Kamala Harris prie et fait claquer des pétards mercredi avant la cérémonie d'investiture à Washington qui fera d'elle la vice-présidente des Etats-Unis. Thulasendrapuram, village de 400 âmes dans l'Etat du Tamil Nadu, est à la fête depuis la victoire en novembre de Joe Biden et Kamala Harris à l'élection présidentielle américaine. La vice-présidente élue, âgée de 56 ans, est née en Californie mais a noué des liens personnels avec l'Inde en voyageant dans le pays de ses ancêtres aux côtés de sa mère défunte, Shyamala Gopalan. Cette spécialiste du cancer du sein était née dans la ville de Chennai (l'ancienne Madras), dans le Sud de l'Inde, avant de partir aux Etats-Unis à l'âge de 19 ans.

13h30 - Notre reporter Mathieu Col décrit le programme de la journée d'investiture

13h10 - L'arrivée de Biden à la Maison Blanche suscite le soulagement des alliés et le scepticisme des rivaux. Après quatre ans de présidence controversée de Donald Trump, l'arrivée de Joe Biden a suscité mercredi une vague d'optimisme et de soulagement chez les alliés traditionnels des Etats-Unis. Les principaux rivaux de Washington ont préféré toutefois se montrer sans illusions, la Russie jugeant qu'une amélioration des relations dépendrait de la "volonté politique" du nouveau président et l'Iran estimant que "la balle est dans le camp" de Joe Biden.