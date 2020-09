Juste avant son premier débat contre Trump, Joe Biden publie... sa fiche d'impôts !

La situation fiscale de M. Trump devrait être au coeur des attaques de son adversaire lors du débat qui les opposent mardi soir à Cleveland.

Joe Biden a rendu publiques ses feuilles d'impôts pour l'année 2019 mardi, à quelques heures du débat présidentiel contre Donald Trump, alors que ce dernier est visé par des révélations explosives de la presse sur sa situation fiscale. Les documents, mis en ligne sur le site internet du candidat démocrate à la Maison Blanche, montrent que M. Biden et sa femme ont payé 299.346 dollars d'impôts fédéraux l'année dernière.

Dimanche, le New York Times avait révélé que le milliardaire Donald Trump, qui refuse de publier ses feuilles d'impôts depuis son élection, n'avait payé que 750 dollars d'impôts à l'Etat fédéral en 2016 et en 2017.



En juillet 2019, M. Biden avait déjà diffusé ses déclarations d'impôts pour 2016, 2017 et 2018 pendant les primaires démocrates qu'il a finalement remportées.



Sa colistière, la sénatrice Kamala Harris, a également diffusé sa feuille d'impôts pour 2019. Elle était redevable de 1,1 million de dollars.



La situation fiscale de M. Trump devrait être au coeur des attaques de son adversaire lors du débat qui les opposent mardi soir à Cleveland.



Selon le New York Times, l'ancien magnat de l'immobilier a utilisé des mécanismes d'optimisation fiscale auxquels ont recours grandes fortunes et multinationales américaines.



S'il a dénoncé "des informations bidon" du quotidien, le président républicain s'est obstinément refusé à confirmer ou infirmer les chiffres désormais publics.