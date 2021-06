Photo souvenir sur Twitter: Joe Biden "honoré" d'avoir rencontre notre Roi et notre Premier ministre

Le président américain Joe Biden s'est exprimé mardi fin d'après-midi sur Twitter, se disant honoré de sa visite au Palais Royal et de sa rencontre avec le Roi Philippe de Belgique et le Premier ministre Alexander de Croo (CD&V). Joe Biden et son secrétaire d'État Antony Blinken ont rencontré les deux hommes, ainsi que la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR), au Palais Royal, mardi en fin de matinée. Le président américain était en visite en Belgique pour participer, notamment, à un sommet de l'Otan. Après sa visite au Palais Royal, Joe Biden s'est envolé vers Genève, en Suisse, où il doit rencontrer mercredi son homologue russe Vladimir Poutine.