Joël Robuchon a failli choisir une toute autre vocation

Le Chef est décédé à l'âge de 73 ans.

S'il s'est fait connaître grâce à son talent derrière les fourneaux, il avait d'abord envisagé une autre voie.

Le Chef est issu d'une famille modeste et très religieuse. D'ailleurs, enfant, il veut devenir prêtre, souligne Elodie Guillard, journaliste pour RTL.

A 12 ans, il rentre au séminaire. C'est là que sa passion pour la cuisine se dévoiler. "Ca a été le détonateur pour trouver ma profession", expliquait Joël Robuchon en 1992. "J'allais aider les religieuses à faire la cuisine, c'était un moment de détente. Du coup lorsque j'ai dû choisir un métier j'ai dit je ferai de la cuisine au moins ça sera de la détente."

Il débute sa véritable carrière de chef à la tête d'un grand hôtel à Paris. Ensuite, tout s'enchaine et les étoiles pleuvent. Mais jamais il ne se mettra en avant, il préfère valoriser le produit. "Nous n'avons pas beaucoup de mérite. Le seul mérite c'est de chercher le meilleur produit. Si vous l'avez et que vous le faites avec amour et pour le client, c'est obligé d'être bon!"

Ensuite, il se lasse, après 30 ans de carrière il rend ses étoiles et annonce une pause. Mais le virus ne meurt pas puisqu'il revient ensuite avec un nouveau style: des ateliers, sorte de bistrot chic.

Le chef s'en est allé, rejoindre les étoiles qui ont fait sa renommée, à l'âge de 73 ans.