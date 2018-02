John Battaglia, le meurtrier qui avait choqué l'Amérique, a été exécuté: il avait tué ses deux filles en prenant soin que leur mère entende la scène via son téléphone

L'un des meurtriers ayant le plus choqué l'opinion publique américaine a été exécuté ce jeudi au Texas, après le rejet des ultimes recours de ses avocats qui affirmaient que le prisonnier souffrait d'hallucinations. John Battaglia, 62 ans, a reçu une injection létale dans sa prison du grand Etat du sud et a été déclaré décédé à 21H40, ont annoncé les autorités pénitentiaires. Des experts mandatés par un tribunal avaient conclu qu'il était mentalement apte.





Ancien comptable au passé violent



Il y a 17 ans, John Battaglia avait fait les gros titres de la presse américaine et même au-delà en raison de l'atrocité de son double meurtre. Cet ancien comptable au passé violent, vivant séparé de son ex-épouse, avait ouvert le feu à son domicile sur leurs deux filles, âgées de 6 et 9 ans, en prenant soin que la mère entende la scène à distance, grâce au haut-parleur du téléphone.





Il s'était fait tatouer des dessins en hommage à ses deux filles



L'homme s'était ensuite rendu dans un salon de tatouage pour se faire graver sur le bras deux dessins en hommage à ses deux petites filles décédées. Ses avocats avaient saisi la Cour suprême des Etats-Unis, en espérant obtenir un sursis de dernière minute, mais la haute cour a rejeté cet ultime appel.



L'exécution de M. Battaglia est la seconde cette semaine au Texas, l'Etat qui exécute le plus aux Etats-Unis.