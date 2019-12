Jonathan: "On nous dévisage car ma copine mesure 94 cm" (vidéo)

Jonathan et Ivoon sont ensemble depuis 6 ans. Dans la rue, le couple qui vit à Midlothian dans l'Illinois attire l'attention malgré lui à cause de la différence de taille. Ivoon mesure 94 centimètres à cause d'une maladie rare de naissance. "Ce syndrome affecte mon foie, mon coeur, mes reins et mes os. J'ai subi cinq opérations à cause de cela. Je ne peux pas marcher très longtemps. Je dois me reposer après un certain temps", a expliqué Ivoon. Cette dernière a mis du temps à rencontrer quelqu'un. "J'étais en chaise roulante toute mon enfance, je ne sortais pas beaucoup. Je n'allais pas aux bals de mon école, car j'étais juste 'la fille en chaise roulante'. Je suis sortie avec un garçon qui était très grand de taille, mais nous ne sortions jamais en public. Cette relation n'avait pas d'avenir", a raconté l'Américaine.



"Quand j'ai rencontré Jonathan, il me faisait tout le temps des compliments. J'avais un bon feeling", a-t-elle expliqué. "On a tellement d'amour l'un pour l'autre", a confié Jonathan, amoureux.



Trois ans après le début de leur relation, ils ont une petite fille."Les médecins avaient dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. J'ai fait des fausses-couches et quand j'ai juste abandonné, je suis tombée enceinte", a détaillé la mère de famille, comblée.



Mais dés qu'ils sortent, tous les regards sont braqués sur eux. "Quand on a commencé à se fréquenter, les gens demandaient à Jonathan si j'étais vraiment sa copine", a raconté Ivoon. "C'est dingue quand on sort, les gens nous prennent discrètement en photo en se cachant un peu", a expliqué Jonathan. "A chaque fois qu'on sort, il y a des réactions", a confirmé Ivoon.



