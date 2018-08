Josiah, 13 ans, frappé par la foudre, lors d'une promenade dans un parc: "J'ai senti comme une énorme chaleur éclater dans mon corps"

Les caméras de surveillance placées à proximité du El Mirage Park dans l'état de l'Arizona, aux Etats-Unis, ont capturé le moment au cours duquel Josiah Wiedman et son ami ont été frappés par la foudre.

Josiah témoigne sur CBS ce qu'il a ressenti au moment du choc: "Il a commencé à pleuvoir et je rentrais à la maison, quand tout à coup, j'ai senti comme une énorme chaleur éclater dans mon corps et tout est devenu noir."

Josiah a subi un massage cardiaque sur place par un passant qui lui a sans aucun doute sauver la vie, selon les docteurs. La mère de Josiah est extrêmement reconnaissante par le geste de ce bon samaritain: "C'est un vrai miracle", confie-t-elle à la chaîne de télévision américaine.

À son arrivée à l'hôpital, les docteurs ont plongé Josiah dans un coma artificiel pendant 3 jours. Ils pensent que le coup de foudre lui a fait décoller les pieds du sol et qu'il est retombé sur sa tête. Josiah s'est réveillé à l'hôpital, confus et souffrant.

"Ma jambe me faisait très mal et je sentais comme si on m'enfonçait constamment des aiguilles dans le corps", se souvient le jeune garçon.

Le corps médical est surpris de constater que les blessures dont souffrent le jeune homme ne sont pas plus importantes. La charge électrique qui l'a traversé n'était pas assez puissante pour causer des dommages permanents mais bien pour arrêter les battements de son coeur.

Selon le docteur, Josiah a eu beaucoup de chance. En effet, les personnes victimes de la foudre présentent en général des brûlures sur le corps, ce qui n'est pas son cas.