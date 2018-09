Ju-jitsu: la Belge Amal Amjahid incertaine au Grand Slam de Los Angeles pour cause de Visa

(Belga) L'athlète belge Amal Amjahid pourrait ne pas être présente au Grand Slam de Los Angeles de ju-jitsu les 22 et 23 septembre à cause d'un problème de Visa concernant son entraîneur Khalid Houry.

"Alors qu'il ne reste que 4 jours pour embarquer pour les États-Unis, sa demande reste en suspens et risque d'arriver hors délai, pénalisant de nouveau notre fédération, notre coach et principalement notre athlète Amal Amjahid d'une participation majeure au Grand Slam de Los Angeles", relève la fédération francophone de ju-jitsu jeudi dans un communiqué. Elle pourrait en effet perdre son titre de 1ère au classement Mondial. Le 31 mai dernier, l'entraîneur s'est déjà vu refuser l'accès au territoire américain "ceci sans aucune justification", affirme la fédération. "De retour en Belgique, notre coach et Amal Amjahid sont invités par l'ambassade des Etats-Unis qui les informe qu'ils sont désolés de la situation et qu'ils recevront un visa longue durée de 10 ans", raconte la fédération. "Suite à cela, un rendez-vous a été pris avec le consulat pour y déposer les demandes de Visa. En date du 5 juillet, Amal s'est vu directement remettre son visa (longue durée) tandis que son coach et beau-père est invité à fournir une série d'informations le concernant et d'attendre l'enquête administrative de Washington." "Nous faisons de nouveau appel aux politiques pour qu'ils multiplient leurs efforts afin de permettre à Amal Amjahid et à son coach Khalid Houry de pouvoir participer à ce championnat majeur", conclut la fédération. (Belga)