Jubilé de platine d'Elizabeth II - Kim Jong Un félicite Elizabeth II pour son jubilé

(Belga) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a félicité la reine Elizabeth II pour ses 70 ans de règne, a annoncé à Pyongyang le ministère des Affaires étrangères.

"Je vous adresse mes félicitations, à vous et à votre peuple, à l'occasion de la fête nationale de votre pays, l'anniversaire officiel de votre Majesté", a écrit M. Kim dans son message adressé à la reine. Londres et Pyongyang ont établi des relations diplomatiques en 2000. Les deux pays ont maintenu leurs ambassades respectives, malgré la détérioration des relations entre la Corée du Nord et les pays occidentaux ces dernières années en raison du programme d'armement de Pyongyang. L'ambassade britannique à Pyongyang est néanmoins fermée actuellement, en raison des restrictions draconiennes d'entrée et de sortie imposées par la Corée du Nord pendant la pandémie de Covid-19. L'an dernier, l'agence officielle KCNA avait rapporté que la reine Elizabeth II avait félicité Kim Jong Un pour l'anniversaire de la fondation de la Corée du Nord le 9 septembre. (Belga)