Juste avant d'entre intubé, ce malade du coronavirus écrit une lettre déchirante à son épouse: "J'ai vécu une vie merveilleuse avec toi"

Peu de temps avant de mourir des complications du COVID-19, Billy Loredo, 45 ans, avocat dans l'état du Texas a écrit une lettre d'amour déchirante à sa femme Sonya avec lequel il était marié depuis plus de 21 ans, lui disant à quel point il l'aimait.

Billy Loredo, 45 ans, a été admis le jour de la fête traditionnelle américaine de Thanksgiving au centre médical de McAllen, au Texas. Il était atteint du coronavirus. Deux semaines et demie plus tard, il est décédé.

Juste avant d'être intubé, Billy a pris un moment pour écrire un courriel à sa femme, Sonya Kypuros, dans lequel il tenait à lui faire savoir qu'il avait vécu une "vie heureuse et merveilleuse''.

"Il a commencé à avoir des symptômes légers. Comme s'il avait de la fièvre la nuit, mais pas toute la journée. Pendant une semaine, il semblait en fait OK. Et puis, tout d'un coup, son état s'est déterioré", a détaillé son épouse Sonya dans le Daily Mail.

À Thanksgiving, il s'est réveillé avec des problèmes respiratoires. "Pendant deux semaines, il s'est battu vraiment très fort. Il faisait de son mieux pour ne pas être mis sous respirateur", a décrit sa femme. "Je n'arrêtais pas de lui dire par téléphone qu'il irait bien, qu'il s'en sortirait et qu'il reviendrait vers moi. C'était juste horrible de ne pas pouvoir être là pour lui tenir la main et qu'il doive se battre là-bas pour sa vie tout seul. ''

Billy n'avait aucune condition médicale sous-jacente, mais son état a continué de se détériorer. Juste avant que les médecins ne prennent la décision de l'intuber, Billy - étant conscient apparemment que son cas s'empirait - a rédigé un e-mail à sa femme.

Il a écrit: "Je veux que tu saches que je me bats chaque jour. Je le fais pour toi afin que je puisse te revoir. Tu es la personne la plus importante de ma vie et tu me manques chaque jour."

"Je sais que je ne suis pas toujours l'homme parfait que je veux être, mais je fais de mon mieux. Pour moi, tu as toujours été parfaite. 99% du temps, j'avais tord et tu avais raison et j'adore ça."

"Si je m'en sors, je te promets d'être une meilleure personne dans la vie et en tant que mari. Tu as toujours mérité le meilleur et si j'ai une deuxième chance, je ferai en sorte que ce soit le cas."

"Si je n'arrive pas à avoir une deuxième chance, je veux que tu saches que j'ai vécu une vie merveilleuse et heureuse avec toi et que je ne l'aurais jamais échangée contre toutes les richesses du monde."

"Je veux aussi que tu sois heureuse et que tu continues à vivre ta vie sans moi et sans regrets. Nous avons eu notre temps et c'était merveilleux. Je t'aime et tu me manques beaucoup. Je continuerai à me battre. Je t'aime. Billy."