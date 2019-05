Justin Bieber et Ed Sheeran sortent un duo qui évoque les troubles psychologiques

(Belga) Justin Bieber a sorti vendredi un duo enregistré avec le Britannique Ed Sheeran, morceau qui évoque les troubles psychologiques, quelques mois après que le chanteur canadien a fait part de ses problèmes mentaux.

"With all these people all around / I'm crippled with anxiety", "avec tous ces gens autour, je suis bloqué par l'anxiété", chantent notamment les deux vedettes dans "I Don't Care", évoquant leurs impressions lors d'une fête. "Je ne pense pas que je sois à ma place dans cette soirée", chante aussi Ed Sheeran, "tout le monde a tellement de choses à dire. J'ai toujours l'impression de n'être personne." Le titre est aussi une déclaration d'amour à une compagne qui les aide à surmonter ces doutes. C'est la seconde collaboration de Justin Bieber et Ed Sheeran. En 2015, ils avaient co-écrit "Love Yourself", finalement enregistré par Justin Bieber. Fin mars, le chanteur canadien de 25 ans avait indiqué, via Instagram, vouloir "régler (ses) problèmes aux causes profondes", "pour ne pas (s)'écrouler" et "maintenir (son) mariage" avec la mannequin Hailey Baldwin (désormais Hailey Bieber), qu'il a épousé en septembre. En 2017, Justin Bieber avait interrompu sa tournée, expliquant vouloir se retrouver psychologiquement, "pour être l'homme que je veux être". Début avril, il a révélé être suivi psychologiquement et posté sur Instagram une image disant "séance de thérapie". Agé de 28 ans, Ed Sheeran a plusieurs fois expliqué publiquement avoir eu des difficultés à s'habituer à la célébrité, au point de connaître des problèmes d'addiction. (Belga)