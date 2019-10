Justin Trudeau, l'étoile pâlissante des Libéraux canadiens

Porté au pouvoir en 2015 en promettant des "voies ensoleillées" aux Canadiens, Justin Trudeau a fait souffler un vent de jeunesse et de modernité sur son pays. Quatre ans et quelques scandales plus tard, l'étoile du Premier ministre a pâli et sa réélection le 21 octobre est loin d'être assurée.

En entrant au 24 Sussex Drive, résidence des chefs de gouvernement à Ottawa, il déclenche une "Trudeaumanie" comme le Canada n'en a plus connu depuis... son propre père, le flamboyant Pierre Eliott Trudeau, ex-Premier ministre mort en 2000.

Jeune, athlétique, bel homme, Justin Trudeau attire la lumière. Aussi à l'aise dans les bains de foule que devant les caméras, le dirigeant libéral s'emploie à tourner la page de dix années conservatrices sous la houlette de l'austère Stephen Harper.

Il s'entoure d'un gouvernement paritaire hommes-femmes, "parce qu'on est en 2015". Alors que Donald Trump ferme ses frontières au sud, M. Trudeau ouvre grand les portes du Canada à plusieurs dizaines de milliers de réfugiés syriens.

"La grande force de Trudeau est le message qu'il porte", analyse pour l'AFP Jocelyn Coulon, chercheur à l'université de Montréal. "C'est celui de l'ouverture, de la tolérance, du respect de la diversité, à un moment où l'espace public est occupé par les discours intolérants et xénophobes de Trump, Le Pen et autres leaders de droite et d'extrême droite", estime-t-il.

Le monde entier observe avec intérêt, voire admiration, les premiers pas au pouvoir de ce dirigeant multilatéraliste qui proclame crânement que "le Canada est de retour" sur la scène internationale.

Une partie de l'opinion américaine voit en lui une sorte d'anti-Trump, ou de Kennedy canadien. "Pourquoi ne peut-il pas être notre président", demande le magazine américain Rolling Stone.

Aux côtés de son épouse Sophie Grégoire, ex-présentatrice de télévision et mère de leurs trois enfants, M. Trudeau se retrouve souvent dans les pages "people". Ses détracteurs décrivent un dirigeant sans envergure intellectuelle, dont l'image s'appuie sur une "com" ciselée à base de tweets et de selfies.

Le jeune Justin Trudeau avait étudié la littérature anglaise et les sciences de l'éducation, avant de chercher sa voie: boxeur amateur, guide de rafting, moniteur de snowboard, professeur d'anglais et de français...

Il se lance en politique en 2007, se fait élire député de Montréal en 2008 puis chef d'un parti libéral en lambeaux en 2013. Il provoque dans la foulée sa première controverse en reconnaissant avoir fumé du cannabis "cinq ou six fois".

Premier ministre, il fera du Canada le deuxième pays au monde à légaliser cette drogue douce. Une mesure considérée comme l'une des grandes réussites de son mandat, avec la signature d'une version modernisée de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

- "Un politicien comme les autres" -

Mais son mandat est terni par une série de scandales qui vont brouiller son image.

Fin 2017, il est montré du doigt par la Commissaire à l'éthique pour être allé à deux reprises aux frais de son hôte sur l'île privée de l'Aga Khan aux Bahamas.

En 2019, un rapport officiel l'accuse de conflit d'intérêts pour avoir fait pression sur sa ministre de la Justice afin qu'elle intervienne dans une procédure judiciaire contre une société québécoise, Snc-Lavalin, poursuivie pour corruption. Ce scandale va hanter la fin de son mandat et fera longtemps plonger sa cote de popularité.

"Il promettait de faire de la politique autrement, il s'est révélé être un politicien comme les autres", estime M. Coulon, auteur du livre "Un selfie avec Justin Trudeau".

Survient l'affaire des "blackfaces". A quelques semaines des législatives, la presse publie plusieurs photos et une vidéo le montrant le visage couvert de brun ou de noir lors de soirées privées. Ces images remontent aux années 1990, 2001 pour la plus récente.

Elles font le tour de monde, provoquent un tollé au Canada, qui fait long feu.

"La plupart des Canadiens ne pensent pas qu'il est raciste", note Roland Paris, professeur à l'université d'Ottawa et ancien conseiller de M. Trudeau. "Si les gens l'avaient soupçonné d'être raciste, je pense que ces images auraient pu mettre fin à sa carrière."

M. Trudeau a d'ailleurs reçu mercredi le soutien appuyé de son ami Barack Obama, l'ancien premier président américain noir qui a appelé les Canadiens à le réélire.

A l'issue de son premier mandat en 1972, Trudeau père avait été reconduit avec une courte majorité et avait dû former un gouvernement minoritaire.

Les derniers sondages prédisent également un gouvernement minoritaire le 21 octobre, sans pouvoir dire s'il sera mené par Trudeau fils, 47 ans, ou par son rival conservateur Andrew Scheer, de sept ans son cadet.