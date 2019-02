Kaner, un djihadiste belge de 26 ans, est prisonnier des Kurdes: "Je n'ai jamais tiré sur des gens"

Kaner, un djihadiste belge, a été interrogé par une équipe de télé de la chaîne française Canal+ pour l'émission quotidienne "L'info du vrai". L'homme de 26 ans qui est né et a grandi en Belgique témoigne à visage découvert. Il est aujourd'hui prisonnier des forces kurdes. En 2011, il bascule dans l'extrémisme. "Au début de la révolution syrienne quand Bachar a commencé à attaquer son peuple, on a commencé à prier, à rentrer dans la religion (…) Tu n'as pas de futur, tu n'as pas de travail, le dégoût du monde, etc. Il faut combattre l'injustice", explique-t-il pour justifier son départ en Syrie.

En 2013, Kaner quitte la Belgique et rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Au total, il y restera 3 ans et demi. Il tente aujourd'hui de minimiser son rôle: "Avez-vous tué des gens quand vous étiez combattant?", lui demande le journaliste de Canal +. "Bah non", répond Kaner, avant de poursuivre: "Pourquoi tu veux tirer sur des gens? Je n'ai jamais tiré sur des gens, moi. J'ai tué personne, je n'ai pas de sang dans les mains. J'ai tué personne", répète-t-il.