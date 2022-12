Kanye West fait scandale en affichant son admiration pour Hitler

Le rappeur Kanye West, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites, s'est enfoncé un peu plus jeudi en confessant son admiration pour Hitler et les nazis lors d'une interview avec un présentateur américain complotiste.

Lors d'une apparition ubuesque, l'artiste, qui se fait désormais appeler Ye et portait une cagoule noire recouvrant la totalité de son visage, s'est lancé dans une tirade sur le pêché, la pornographie et le diable.

"Je vois des choses positives aussi concernant Hitler", a déclaré le rappeur, sur le plateau de l'émission "Infowars" du complotiste d'extrême droite Alex Jones.

"Ce mec (...) a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai assez", a ajouté Kanye West.

Le rappeur, qui affirme souffrir de troubles bipolaires et a récemment suggéré qu'il pourrait briguer la présidence des Etats-Unis en 2024, a redoublé de provocation, déclenchant des rires choqués de la part de son hôte.

"J'en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler", a-t-il insisté. "J'aime Hitler."

"Les nazis étaient des voyous et ont fait des choses très mauvaises", a tenté de le corriger le présentateur Alex Jones, récemment condamné à payer près d'un milliard de dollars pour avoir nié la réalité d'une tuerie dans une école.

"Mais ils ont fait de bonnes choses aussi", lui a rétorqué le rappeur. "Nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. (...) J'adore les nazis."

Englué dans une série de polémiques, Kanye West a été lâché en cascade ces dernières semaines par les marques avec lesquelles il collaborait. L'équipementier sportif Adidas a notamment coupé les ponts avec le rappeur fin octobre à cause de propos jugés antisémites.

La chaîne de prêt-à-porter Gap et la maison de mode Balenciaga lui ont également tourné le dos. Début octobre, le rappeur avait arboré lors d'un défilé à Paris le slogan "White Lives Matter", détournant le nom du mouvement anti-raciste "Black Lives Matter".

Sur le plateau jeudi, il est apparu aux côtés du suprémaciste blanc Nick Fuentes, avec qui il a participé cette semaine à un dîner très polémique en compagnie de l'ancien président américain Donald Trump.

Ses propos ont immédiatement suscité un déluge de condamnations de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la Republican Jewish Coalition a dénoncé Kanye West comme un "sectaire infâme et répugnant qui a ciblé la communauté juive avec des menaces et de la diffamation digne des nazis".

"Les conservateurs qui ont fait l'erreur de tolérer Kanye West doivent être clairs sur le fait qu'il est un paria", a ajouté cette organisation proche du parti républicain.