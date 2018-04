Kanye West refait surface et annonce deux nouveaux albums

(Belga) Kanye West, la superstar du rap qui a été hospitalisé il y a un an et demi officiellement pour une crise liée au stress et à une grande fatigue, a annoncé jeudi la sortie de deux albums en juin.

Dans une série de tweets, l'artiste de 40 ans, qui s'est déjà comparé à Michel-Ange, a déclaré qu'il sortirait un album solo de sept titres le 1er juin et un autre opus interprété avec le rappeur Kid Cudi une semaine plus tard. Cet album collaboratif avec son protégé sera appelé "Kids See Ghost", a-t-il précisé. Le mari de Kim Kardashian avait brutalement interrompu sa tournée en 2016 après une longue tirade lors d'un concert. Il s'en était notamment pris verbalement Jay-Z et avait annoncé son soutien au républicain Donald Trump. Selon ses représentants, il a fait une dépression nerveuse. Depuis, le rappeur de Chicago reste relativement discret dans les médias. Son dernier album, "The Life of Pablo", est sorti en 2016.