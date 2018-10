Kanye West supprime ses comptes sur les réseaux sociaux

(Belga) Kanye West semble avoir supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, après avoir été de plus en plus controversé sur les plateformes.

Les pages Instagram et Twitter du rappeur ont disparu samedi. Kanye West a fait l'objet de critiques récemment après avoir utilisé les réseaux sociaux pour exiger l'abolition du 13e amendement, qui a mis fin à l'esclavage en 1865 - et fait part de son soutien au Président américain Donald Trump. Plusieurs célébrités ont pris leurs distances vis-à-vis du natif de Chicago. Le chanteur avait déjà quitté les médias sociaux auparavant. Il avait désactivé son compte Twitter pour plus d'un an, pour ne revenir qu'en avril alors qu'il enregistrait dans un studio du Wyoming. Il avait aussi effacé son compte Instagram en mai 2017, pour le réactiver une semaine après en février, et le désactiver ensuite après la Saint-Valentin. Il n'avait seulement commencé à les fréquenter récemment. (Belga)