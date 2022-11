Kazakhstan: un accident minier fait quatre morts et quatre blessés

(Belga) Au moins quatre personnes ont été tuées et quatre blessées après un coup de grisou survenu dans une mine de charbon du centre du Kazakhstan, a annoncé jeudi le ministère des Situations d'urgence du plus grand pays d'Asie centrale.

"Le 3 novembre à Chakhtinsk dans la mine Lénine appartenant à ArcelorMittal, une libération soudaine de gaz lors du forage d'un puits de drainage a entraîné la mort de quatre travailleurs", a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère, Rouslan Imankoulov. Selon la même source, "quatre personnes ont été hospitalisées, une personne est toujours recherchée et 106 ont été évacuées. Le gouverneur de la région de Karaganda, centre industriel riche en matières premières, est arrivé sur les lieux de l'accident, a annoncé à l'AFP son porte-parole, précisant que la police avait ouvert une enquête. Le Kazakhstan, ex-république soviétique et première économie d'Asie centrale, regorge notamment de pétrole, de gaz mais aussi d'uranium, de manganèse, de fer, de chrome et de charbon. Les accidents de mine sont assez fréquents dans les pays de l'ex-Union soviétique en raison à la fois de la vétusté des installations et du laxisme en matière de sécurité.