Ken Kercheval, qui incarnait Cliff Barnes dans "Dallas", est décédé

(Belga) L'acteur américain Ken Kercheval, rendu célèbre par son rôle de Cliff Barnes dans la série "Dallas", est décédé à l'âge de 83 ans, ont annoncé les médias américains mercredi.

Dans la série culte des années 1980, Ken Kercheval incarnait Cliff Barnes, éternel rival de J.R. Ewing (Larry Hagman). Le drame familial autour de luttes de pouvoir et du thème de l'argent a été diffusé pendant 14 années. Ken Kercheval a participé à chaque saison de la série. L'acteur, qui avait débuté sa carrière à Broadway, avait également joué dans "Police puissance 7" (The Seven-Ups) et "F.I.S.T". Fumeur invétéré, Ken Kercheval avait subi un cancer du poumon dans les années 1990, pour lequel il avait été opéré. (Belga)