Kenya: au moins 20 morts dans la rupture d'un barrage

Au moins 20 personnes sont mortes, leurs maisons emportées par les eaux après la rupture d'un barrage près de la ville de Nakuru, à environ 150 km au nord de Nairobi, a-t-on appris jeudi de source policière.

Le barrage de Solai, à 10km au nord de Nakuru, a cédé mercredi vers 21H00, et jeudi matin, "le bilan s'élève à 20 morts", a déclaré à la presse Gideon Kibunjah, responsable policier régional qui coordonne les secours sur place.

Selon le responsable, le barrage a cédé en raison des fortes précipitations des dernières semaines et ses eaux boueuses "ont emporté des habitations alors que les gens dormaient".

Au moins 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région après que les services de secours, Croix-Rouge kényane en tête, se furent mobilisés rapidement.

Quelque 150 personnes ont été tuées au Kenya par les inondations depuis le début de la saison des pluies en mars, selon un dernier bilan du gouvernement kényan rendu public mercredi (132 morts), auquel s'ajoute les victimes de la catastrophe du barrage de Solai.

Le Kenya connaît deux saisons des pluies annuelles: la courte, d'octobre à décembre, et la longue entre mars et juin. Les trois dernières saisons avaient été pauvres en précipitations mais celle en cours a vu des pluies torrentielles s'abattre sur une bonne partie du pays et dans le reste de l'Afrique de l'Est.