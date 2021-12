Kenya: deux personnes tuées par des hyènes près de Nairobi

Une meute de hyènes a tué deux personnes en 24 heures dans un village situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale kényane Nairobi, a indiqué mardi la police locale.



La meute, composée d'une vingtaine d'animaux, a d'abord attaqué un homme dans le village de Kamuthi, près de la ville de Thika, alors qu'il rentrait de son travail dans une carrière voisine.



Un homme qui accompagnait la victime a réussi à "échapper de justesse" à l'attaque des hyènes, a indiqué sur Twitter la police locale.



A peine 24 heures plus tard, des résidents ont découvert un crâne ensanglanté dans une ferme voisine.



"La police et les services de l'environnement se sont rendus sur les lieux et ont confirmé l'incident, après avoir retrouvé un crâne, des os et des vêtements déchirés et pleins de sang", a indiqué la brigade criminelle (DCI) en ajoutant que des traces de hyènes avaient été retrouvées sur le sol dans les alentours.



Les incursions d'animaux sauvages dans des zones habitées ont augmenté ces dernières années au Kenya, à mesure que le développement urbain réduit leurs zones d'habitat et de migration.



Un léopard a été découvert dans une maison dans le sud-est du Kenya le 17 décembre, après être sorti du parc national de Tsavo. Des rangers du parc ont pu le capturer vivant.



En juillet, un lion échappé du parc national de Nairobi avait semé la panique dans un quartier du sud de la capitale. Il avait lui aussi été endormi par des rangers du parc où ils l'avaient ramené.