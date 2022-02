Kenya: incendie finalement maîtrisé au parc des Aberdare

(Belga) Pompiers, services de secours et volontaires sont venus à bout lundi d'un incendie qui a ravagé environ 600 hectares de brousse depuis samedi dans le parc national kenyan des Aberdare, ont annoncé les autorités.

Plusieurs dizaines de personnes ont été dépêchées, en hélicoptère notamment, pour maîtriser les flammes dans ce parc situé à une centaine de kilomètres au nord de la capitale kenyane Nairobi. "Le feu est complètement éteint", a déclaré à l'AFP Samuel Ihure, le directeur régional du service kenyan des forêts, précisant qu'environ 600 hectares de brousse étaient partis en fumée. "Trente-cinq pompiers expérimentés ont été déployés par hélicoptère au sud de la ligne de front de l'incendie", avait un peu plus tôt dit sur Twitter Rhino Ark, une organisation de protection de l'environnement. "C'est un feu qui a été causé par des activités humaines", a déclaré à l'AFP Adam Mwangi, un responsable de Rhino Ark, sans se prononcer sur un éventuel caractère délictuel. Le parc, situé dans le massif des Aberdare, est entré à la postérité pour avoir été celui où séjournait Elizabeth II en février 1952 lorsqu'elle a appris la mort de son père et son accession au trône d'Angleterre. Celle qui a célébré ce week-end ses 70 ans de règne, était alors âgée de 25 ans et passait la nuit avec son mari, le prince Philip, à Treetops, un pavillon d'observation de la faune unique en son genre, perché au sommet d'un figuier géant. Le Kenya était alors une colonie britannique. Les Aberdare sont la troisième chaîne de montagnes de ce pays, avec un sommet à plus de 4.000 mètres. (Belga)