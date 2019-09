Kenya: six touristes et leur guide emportés par une crue éclair au parc Hell's Gate

(Belga) Six touristes et leur guide kényan ont été emportés dimanche par une crue éclair dans les gorges du parc national Hell's Gate, célèbre pour avoir été l'un des décors du film Tomb Raider, a appris l'AFP auprès d'un responsable du Service kényan de la faune sauvage (KWS).

Un corps a été retrouvé dimanche et les six autres personnes, portées disparues, sont "présumées mortes", a indiqué à l'AFP un responsable de KWS sous couvert de l'anonymat. La recherche des corps a été interrompue par la nuit et reprendra lundi matin. (Belga)